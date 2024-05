Con l’inizio dei playoff anche nel girone Nord, è iniziato il rush finale nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket.

Sud. Ufficiali le date delle gare della finalissima playoff tra Carloforte e Basket Mogoro. Entrambe hanno già ottenuto la promozione alla prossima Divisione Regionale 2 e ora si sfidano per decretare chi andrà a giocarsi il titolo sardo di categoria con la vincente del girone Nord. Gara 1 è in programma sabato, a Carloforte, con inizio alle 20. Gara 2 a Mogoro, domenica 19 (alle 19), mentre l’eventuale gara 3 è fissata di nuovo a Carloforte, il 25 maggio. Tra oggi e venerdì, invece, si scenderà sul parquet per la seconda giornata della Coppa Primavera, che vede impegnate le squadre sconfitte nei quarti di finale playoff. Oggi si gioca Condor-Poetto Gruppo Ena (alle 21), mentre venerdì si scende in campo per Sinnai-Basket Quartu (alle 20.45). Nel girone playout, invece, nella quarta giornata, solo vittorie casalinghe. Assemini ha superato Marrubiu per 81-73 (top scorer della gara Dessì, tra le fila marrubiesi, con 24 punti). Vincono anche la Polisportiva Primavera, contro il Beta, per 62-49, Serramanna, 53-50 sul Carbonia, e Genneruxi, vincente contro l’Azzurra per 60-56.

Nord. Lo scorso weekend si è disputato il primo turno playoff. In gara 1 dei quarti di finale, fattore campo saltato tra Nulvi e Arzachena, con la vittoria degli smeraldini per 70-83. Secondo pronostico, invece, la vittoria dell’Aurea Sassari contro la Sap Alghero per 82-77. Sassaresi che hanno sempre condotto le danze nell’arco dei 40’ di gioco, trascinati dai 30 punti firmati da Pisu. Vince anche la Santa Croce, che supera il Basket 90 Masters per 77-70. Olbiesi sempre avanti nel punteggio nel corso della sfida, raggiungendo il massimo vantaggio poco prima dell’intervallo (+ 13 sul 49-36 del 20’). Nel finale gli ospiti cercano di ricucire ma i padroni di casa gestiscono e portano a casa la vittoria, grazie anche ai 20 punti firmati da Datome. Infine, vince la Pallacanestro Nuoro contro il CMB Porto Torres per 65-59. Miglior realizzatore della gara è Bassanello, tra i nuoresi, con 24 punti.

© Riproduzione riservata