Non ha tradito le attese la seconda giornata di andata del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al sud rimane solo una squadra in testa, Carloforte, mentre al Nord sono CMB Porto Torres e New Basket Ploaghe a guidare il gruppo.

Sud. Carloforte si impone sul parquet del San Salvatore Selargius per 62-74. Ospiti che allungano in maniera decisa già prima dell’intervallo (18-40 al 20’), proseguono nel terzo quarto (34-58 al 30’) e gestiscono la situazione negli ultimi 10’, grazie ai 21 punti siglati da Baghino. Grande spettacolo, invece, nella vittoria di misura del Cus Cagliari contro Assemini (66-63). L’equilibrio è a fare da padrone, con i padroni di casa che chiudono davanti alla sirena finale, grazie anche ai 13 punti di Sechi. Primi successi stagionali per La Casa del Sorriso Su Planu, Jolly Dolianova e Condor Monserrato. I selargini superano per 67-48 il Beta Pirri e riscattano lo stop dell’esordio contro Gonnosfanadiga. Il Jolly, invece, batte l’Azzurra Oristano per 72-58, affidandosi alla solita vena realizzativa di Erriu (17 punti finali per lui). Il Condor (che ha in Pongelli il top scorer con 16 punti), infine, si sbarazza del Marrubiu per 80-47, grazie soprattutto al break di 29-2 del terzo quarto.

Nord. I colpi esterni regalano a CMB Porto Torres e New Basket Ploaghe la vetta. I primi espugnano con grande margine il parquet della Demones Ozieri (44-93). Ploaghe, invece, vince a Sennori per 47-87, chiudendo la pratica già nel corso del primo tempo. Il miglior realizzatore della gara è Lusso, tra gli ospiti, con 15 punti. Si decide nel finale, invece, la sfida tra Macomer 2.0 e Masters Sassari, con il successo degli ospiti, grazie anche ad un Cesaraccio da 17 punti personali, per 64-65. Il tandem Bassanello-Spina (25 punti a testa) trascina Nuoro alla vittoria contro la Virtus Olbia (94-81). Infine, nessun problema per l’Olimpia Olbia che batte la Nova Pallacanestro La Maddalena per 100-51.

