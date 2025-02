Nessuna sorpresa nel turno infrasettimanale del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Vincono tutte le squadre che occupano i piani alti della classifica, a cominciare dal tandem Carbonia-Demones Ozieri, sempre appaiate in vetta alla classifica.

La vetta. Carbonia vince sul campo del San Salvatore per 65-88, grazie ad un ottimo finale di gara. Nella prima parte sono i selargini a guidare il punteggio (39-35 al 20’), prima del sorpasso ospite, avvenuto nel corso del terzo quarto (56-61 al 30’). Negli ultimi 10’ i “miners” allungano ulteriormente, fino al +23 finale. Miglior realizzatore è Sciascia, del Carbonia, con 27 punti. La risposta della Demones Ozieri è nel 86-79 rifilato all’Arzachena. Equilibrio in avvio (21-22 al 10’), con i padroni di casa che tentano l’allungo prima dell’intervallo (46-33 al 20’). Al rientro dal riposo lungo, la Demones arriva fino al +18 del 30’ (66-48), prima del finale, nel quale gli smeraldini cercano di riportarsi sotto, senza però riuscire a ricucire il distacco. Top scorers della gara sono Masala, della Demones, e Avila, dell’Arzachena, con 22 punti.

All’inseguimento. In terza posizione solitaria continua l’inseguimento della Fisiokons Aurea Sassari, vittoriosa di misura sul parquet della Sap Alghero (76-77). Sassaresi avanti nei parziali di tutta la gara (16-28 al 10’, 40-46 al 20’ e 56-67 al 30’). Negli ultimi 10’ gli algheresi si riportano in scia, ma l’Aurea riesce a mantenere il margine minimo per portare a casa il successo. Tra gli ospiti, da segnalare i 20 punti di Basoli. Prosegue il buon momento di Elmas che batte, dopo un tempo supplementare, il Genneruxi, per 76-69. Padroni di casa che comandano le operazioni nei primi 30’ di gioco (55-48). Nell’ultimo quarto gli ospiti ritornano sotto, riuscendo ad impattare il punteggio sul 65 pari del 40’. Nei 5’ supplementari, però, i masesi riescono a trovar e il break decisivo che vale la dodicesima vittoria stagionale. Il Genneruxi, invece, si deve accontentare dei 26 punti segnati da Lorenzo Angius. Vince anche l’Atletico Cagliari, a Mogoro, per 72-79. Alla partenza sprint dei mogoresi (25-17 al 10’), rispondono nel secondo quarto i cagliaritani, che chiudono sul +8 dell’intervallo (35-43). Nella ripresa, nonostante i tentativi di riaggancio dei padroni di casa, l’Atletico (trascinato dai 24 punti di Cau) riesce sempre a condurre il punteggio fino alla sirena finale.

Le altre gare. Chiudono il quadro della quinta giornata di ritorno la doppia vittoria esterna di Iglesias e San Sperate. Gli iglesienti si impongono sul parquet dell’Oristano Basket per 77-94, al termine di una partita sempre comandata nel punteggio (18-20 al 10’, 40-49 al 20’ e 55-73 al 30’). Ospiti trascinati dai 32 punti di Malasauskas. San Sperate, invece, batte a domicilio la Isola Gas Terralba per 61-67.

