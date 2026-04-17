Con l’anticipo tra Elmas e CUS Sassari sono iniziati i quarti di finale playoff del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. A imporsi sono i padroni di casa per 81-72, al termine di una gara combattuta ed equilibrata.

Gara 1. L’avvio di gara è della formazione ospite che parte meglio e chiude il primo quarto sul +9 (13-22 al 10’). La reazione del quintetto allenato da Giancarlo Bogo si concretizza prima dell’intervallo e il margine di distanza tra le due squadre si riduce a sole due lunghezze, con gli universitari sempre avanti, ma sul +2 (39-41 al 20’). Al rientro dal riposo lungo prosegue la fase equilibrata, con Elmas che riesce a passare in vantaggio in concomitanza dell’arrivo della sirena del 30’ (57-56). Negli ultimi 10’ la compagine masese riesce a controllare il ritmo e grazie ai canestri di Tufo, Cordeddu e Zonta chiude sul +9 finale. Miglior realizzatore del match è Lizzeri, del CUS Sassari, con 21 punti. Ora testa a gara 2, in programma a campi invertiti, sabato 25 aprile alle 18.

Il tabellino della gara.

Elmas – CUS Sassari 81-72 (serie 1-0)

Elmas: Simbula 15, Cordeddu 7, Raspa 13, Zuddas, Uda 5, Gaspardini 7, Tufo 12, Zonta 16, Silla, Ruggeri, Borghero 6, Filigheddu. Allenatore Bogo.

CUS Sassari: Demartis 12, Lizzeri 21, Sini, Campus 8, Ennas 5, Onali 7, Canu, Gaio, Bellu 6, Silanos 4, Secchi 2, Piras 7. Allenatore Chessa.

Arbitri: Margaritella e Seu.

Parziali: 13-22; 39-41; 57-56; 81-72.

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