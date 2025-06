Otto partenze nella Dinamo Women, anzi nove se si considera il divorzio dal coach Antonello Restivo dopo cinque stagioni. La squadra sassarese ha sempre rivoluzionato il parco straniere, ma questa volta è davvero un ripartire quasi da zero. Unica confermata il play e capitano Debora Carangelo.

La società biancoblù ha salutato e ringraziato con un comunicato Sparkle Taylor, Sara Toffolo, Umi Diallo, Giulia Natali, Ana-Marija Begić, Chiara Grattini e Silvia Pastrello. Non è menzionata la guardia americana Shailee Gonzales, rientrata negli Usa per un problema fisico.

Al neo allenatore Paolo Citrini e al nuovo direttore sportivo Mauro Sartori il compito di ricostruire un roster che punti alla salvezza diretta senza passare per i rischiosi playout. E chissà che Sartori non peschi qualche giocatrice proprio dalla sua ex società Venezia, che ha lasciato libere sette giocatrici.

