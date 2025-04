Una doppia vittoria ma anche una doppia beffa per la Dinamo Lab, che dopo avere sconfitto i tedeschi del Koln batte anche il quotatissimo Gran Canaria per 67-63 dopo una gara spettacolare. Il successo però non basta, perché i francesi si impongono sul Koln dopo due supplementari e quindi – nell'arrivo a parimerito fra tre squadre – Sassari è penalizzata per la differenza canestri.

Ottimo il primo tempo della Dinamo Lab, che è stata sempre in vantaggio e con uno scarto massimo di 9 punti. Nel terzo quarto reazione degli spagnoli che hanno agganciato la squadra sassarese e da quel momento è stato un testa a testa. Gran Canaria ha tentato anche un paio di volte la fuga andando a +6, ma è stata sempre ripresa. La svolta sul 59-60 con l'antisportivo di Vega su Lindblom che ha trasformato i due liberi e poi sul possesso canestro del +3 di Mosler. E sempre il centro ha realizzato dalla lunetta i tiri della sicurezza.

Da segnalare i 20 punti di Esteche, la doppia doppia di Ghione (10 punti e 11 rimbalzi) e i 12 punti di Mosler con 8 rimbalzi e gli 8 punti a testa di Lindblom e Mcintyre.

La formazione allenata da Foden giocherà quindi la finalina di consolazione per il quinto posto.

© Riproduzione riservata