Tra Argentina e Brasile prende forma la Dinamo Lab che disputerà il campionato di A1 di basket in carrozzina. Due finora i volit nuovi. L'ultima firma è quella della guardia Alberto Esteche, 32 anni, nell’ultima stagione a Bilbao, ma protagonista in Italia con Cantù con cui ha fatto il triplete di Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. In Nazionale vanta un bronzo alla Coppa America nel 2017 che vale la qualificazione ai mondiali di Amburgo dove l’Argentina conquista uno storico 7° posto.

Ritorna a Sassari (ha giocato tanto e vinto tanto con l'Anmic) il jolly Adolfo Damian Berdun, capitano della nazionale argentina e nell’ultima stagione a Giulianova con la fortissima Amicacci. Classe 1981, punti 3.5, Berdun vanta 20 trofei in Italia, tra cui 4 Scudetti, 7 Coppe Italia e 9 Supercoppe. Veste la maglia dell’Argentina dal 1999: 5 medaglie d’oro nella Copa Sudamericana (l’ultima nel 2021 a Buenos Aires). Argento e Bronzo in Copa America e bronzo ai Giochi Panamericani in Canada.

E' invece una conferma di lusso quella dell'ala brasiliana Leonardo De Miranda (punti 4.5), classe 1982, che l'anno scorso è stato spesso il top scorer e trascinatore della compagine allenata da coach Bisin.

Scontata la conferma del capitano Cluadio Spanu, anch'egli nazionale, si attende ora l'annuncio per il pivot.

