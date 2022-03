Ultimo turno della stagione regolare del campionato di Serie A di basket in carrozzina.

Girone A. Cantù e Padova sono già qualificate ai playoff e alla Final Four di Coppa Italia. Il Gsd Porto Torres può soffiare il terzo posto al Treviso purché vinca almeno una delle due gare contro il fanalino di coda Reggio Calabria: prima sfida sabato alle 15 al PalaMura, seconda partita domenica (in realtà un recupero) sempre in casa alle 15.

Girone B. Inattaccabile il primo posto dell'Amicacci di Giulianova, così come il secondo del Santo Stefano che sabato è di scena a Sorso (alle 16) contro la Dinamo Lab. La squadra sassarese, reduce dal bel successo di due settimane fa a Firenze cerca la vittoria che vale il terzo posto, mentre se perde scivola al quarto posto, scavalcata da Firenze o Montello che si affrontano.

Dopo questo fine settimana la Serie A tornerà in campo il 26 marzo, per le gare di andata dei playoff Scudetto e dei crossover per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto che riguardano le due formazioni sarde.

© Riproduzione riservata