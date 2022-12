L'anno nuovo porta un tour de force per la squadra sassarese che giocherà tre gare in sei giorni: lunedì a Brescia per la prima di ritorno della A1 femminile, giovedì al PalaSerradimigni contro Venezia per l'andata dei playoff-Round 1 di Eurocup e sabato 7 sempre a Sassari contro il San Giovanni Valdarno per il campionato.

Il play Debora Carangelo parla anche delle sconfitte contro le corazzate Virtus Bologna e Schio: “Siamo arrivate un po’ stanche agli ultimi appuntamenti, forse anche un po’ mentalmente, abbiamo pagato un paio di leggeri infortuni che sono rientrati, visto che Joyner Holmes e Anna Makurat si sono allenate ieri con noi. Vogliamo migliorare e ricominciare nel migliore dei modi l’anno contro una squadra che ha bisogno di punti come Brescia, sono giovani, hanno talento, non dobbiamo abbassare la guardia”.

All'andata, nell'Open Day giocato a Cagliari, la Dinamo ha superato la matricola Brescia 70-58 con la doppia doppia di Makurat: 14 punti e 11 rimbalzi.

Da allora la squadra allenata da Restivo è cresciuta e ha un'ottima chimica, come sottolinea Carangelo: “Siamo un bellissimo gruppo, abbiamo chimica, ci aiutiamo tra di noi, sappiamo il nostro ruolo e la responsabilità che abbiamo, siamo in otto, ma stiamo dimostrando, anche togliendoci qualche sassolino dalla scarpa, che possiamo giocare a questo livello”.

