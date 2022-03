Mentre in città, e non solo, si respira entusiasmo per il ritorno in biancoblù del centro croato Miro Bilan, lasciato libero dal club ucraino del Prometey, la squadra sassarese è a Trieste. La formazione di Bucchi prepara il recupero della quarta di ritorno non disputata per alcune positività al Covid riscontrate nella Dinamo. Si gioca mercoledì alle 20 ed è uno dei tanti match spareggio per i playoff promozione. Il roster sassarese resta lo stesso che ha espugnato con autorità Trento. L'inserimento di Bilan avverrà nei prossimi giorni.

Trieste è avanti di sole due lunghezze con una gara in più.

La vittoria. Vale per il Banco il raggiungimento della quota 20 dove stazionano Reggio Emilia e Brindisi (sui quali la formazione di Bucchi vanta saldo positivo) e Tortona, prossima avversaria al PalaSerradimigni. L'ideale sarebbe riuscire a ribaltare il -9 dell'andata. Quella sconfitta per 73-84 poteva essere anche più corposa visto il -32 del terzo quarto, ma grazie a un'ultima frazione da 32-12 i biancoblù limitarono i danni.

Gli avversari. Rispetto a quella partita non c'è più l'ex play argentino Fernandez, che di solito faceva grosse prestazioni. Senza di lui solo un successo nelle ultime quattro giornate. E' arrivata la guardia statunitense Alexander che ha avuto un debutto flop con 0/5 al tiro, ma sicuramente giocherà meglio. I pericoli sono rappresentati dall'asse Banks-Delia: il cecchino segna 16 punti col 39% nelle triple e distribuisce anche oltre 4 assist; il pivot Delia è giocatore di sostanza che garantisce 11 punti e 6 rimbalzi.

Trieste è formazione solida in difesa, seconda nei rimbalzi difensivi (quasi 29 a partita) e negli assist, anche se la partenza di Fernandez ha inciso.

