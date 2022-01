Le partite dei campionati dilettanti saranno rinviate con cinque o più giocatori positivi al Covid. Oppure con due portieri del gruppo squadra contagiati. Terza ipotesi di rinvio con almeno tre atleti fuori quota positivi, anni 2001/2002 (per i campionati di Eccellenza e Promozione), oppure due atleti fuori quota, 2002, per la Prima categoria. Sono le nuove disposizioni stabilite dal Comitato regionale sardo per il rinvio delle gare in caso di positività al Covid in modo da rendere uniformi le regole da rispettare. Per le società di Eccellenza è prevista la possibilità di poter effettuare la visita per il rilascio del “Return to Play” prima dei sette giorni previsti dalla Circolare ministeriale.

