Ancora un rinforzo per il Muravera. Dopo la partenza del centrocampista Origlio, la società ha tesserato Francesco Mileto classe '95, difensore centrale. Giocatore con esperienze in Lega Pro, arriva dal Nardò. Mileto ha già effettuato i primi allenamenti con l'allenatore Francesco Loi che dovrebbe utilizzarlo alla ripresa del campionato. L'obiettivo del Muravera è quello di raggiungere subito la salvezza per poter poi sperare ancora nei playoff. Con l'arrivo di Matteo Demontis ingaggiato oltre un mese fa, la squadra ha trovato nuovi equilibri soprattutto a centrocampo. Con Mileto dovrebbe essere la difesa a trovare maggiore solidità.

