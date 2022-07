La dirigenza ha sciolto l’enigma: Diego Mingioni è il nuovo allenatore del Carbonia. Quasi 32 anni, quindi molto giovane, proprio come indicato dalla dirigenza mineraria, Mingioni è stato due anni fa preparatore atletico del Carbonia in Serie D durante la stagione in cui in panchina dirigeva Marco Mariotti, poi sostituito da David Suazo. Mingioni si è fatto apprezzare tantissimo per la capacità di tenere la squadra sempre in condizioni atletiche ottimali tant’è che uno dei segreti della formazione di Mariotti era quella di saper tenere il passo e la corsa a livelli alti per tutti i 90 minuti. Ora il club, retrocesso in Eccellenza, dovrà creare attorno a Mingioni una squadra capace di tenere la categoria e magari tentare subito il salto in serie D. Mingioni prende il posto di Suazo che di recente ha rescisso il contratto in modo consensuale.

