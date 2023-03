La ventesima giornata di Serie B propone il derby testa-coda tra la Why Company Stella Azzurra di Sestu e Sarroch. Sestu è ultima in classifica, con diciannove sconfitte in diciannove partite, mentre dall'altra parte Sarroch ha dominato il girone G e cerca il ventesimo successo in altrettante gare per consolidare la vetta. Al secondo posto c'è il Cus Cagliari che deve difendersi dagli assalti delle inseguitrici per qualificarsi ai playoff: sabato a Roma è in programma uno scontro diretto importante per gli universitari contro l'Amin 21 K Roma 7.

Femminile. Sarde di B1 femminile in trasferta. Capo d'Orso Palau fa visita al Progetto Valtellina Volley Riwega con la possibilità del sorpasso in classifica. La San Paolo invece affronta la Robosystem Concorrezzo per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. In B2 femminile, l'Alfieri sfida in trasferta la capolista Transport Ripalta. Impegni esterni anche per La Smeralda Ossi, contro Visette Settimo Milanese, e Garibaldi La Maddelena, contro Gorla Orsa Foam, entrambe a caccia di punti salvezza.

