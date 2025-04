Un finale palpitante, una sfida intensa e una notizia che fa felici tutti: il derby sardo di Serie A2 Femminile tra San Salvatore Selargius e Virtus Cagliari si chiude con il successo delle ospiti per 60-59 dopo un tempo supplementare, ma a sorridere, alla fine, sono entrambe. Grazie alla contemporanea sconfitta di Moncalieri a Salerno, infatti, sia le giallonere che le biancoblù conquistano con una giornata d’anticipo la qualificazione matematica ai playoff.

Al PalaVienna di Selargius è la Virtus Cagliari, neopromossa ma sempre più sorprendente, a partire meglio: grande fluidità in attacco, difesa intensa e un primo quarto dominato fino al +15. La risposta del San Salvatore arriva gradualmente, tra la fine del secondo e l’inizio del terzo periodo, con le giocate di Ceccarelli, Favre e Berrad a ridare equilibrio alla gara.

L’ultimo quarto è un’altalena di emozioni: le padrone di casa completano la rimonta e trovano il sorpasso a 5 secondi dalla fine con un canestro in equilibrio precario di D’Angelo. Ma dall’altra parte c’è una glaciale Trozzola, che manda la sfida all’overtime e poi la chiude nel supplementare con i canestri decisivi.

Un successo che vale il prestigio del derby per le ragazze di coach Staico, ma anche un grande risultato per l’intero movimento sardo: due squadre ai playoff della seconda categoria nazionale non sono un evento così frequente.

San S. Selargius-Virtus Cagliari 59-60 d1ts

Nuova Icom Selargius: Mura 2, Berrad 15, Favre 13, Thiam, Ceccarelli 18, Madeddu, D’Angelo 8, Ingenito, Pinna 3, Valenti ne, Lapa ne, Porcu ne. Allenatore Maslarinos

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 13, Valtcheva 9, Cadoni 7, Trozzola 19, El Habbab 8, Peric 4, Gallus ne, Pasolini, Podda, Pellegrini Bettoli ne, Anedda ne. Allenatore Staico

Parziali: 6-16; 19-32; 36-45

© Riproduzione riservata