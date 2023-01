La Serie D riprende domani con la prima giornata del girone di ritorno e all'insegna dei derby targati Sardegna: in programma (ore 14.30) Cos-Arzachena a Tertenia e Ilvamaddalena-Atletico Uri.

Due gare importantissime in chiave salvezza per Uri e Cos, per la rincorsa ai play off per Ilva e Arzachena. I tecnici Francesco Loi, Massimiliano Paba, Marco Nappi e Aldo Gardini in settimana hanno forzato la preparazione: si giocano insomma punti pesanti che coinvolgono le sarde. Grande l'attesa a Tertenia e La Maddalena.

A Tertenia, la Cos vuole allungare la serie positiva di sei risultati utili consecutivi in casa per uscire dalla zona play-out. Anche l’Arzachena è affamata di punti. È reduce da due sconfitte consecutive e non può permettersi altre distrazioni se intende lottare per i playoff.

L’Ilvamaddalena, che ha chiuso il 2022 vincendo il derby con l’Arzachena, spera di ripetersi contro l’Atletico Uri. I maddalenini si presentano con cinque risultati utili consecutivi nel proprio terreno di gioco. L’Uri spera di aver resettato la prima parte di stagione, davvero negativa. È l’ultimo della classe, ha perso gli ultimi quattro incontri e nelle ultime sette partite ha raccolto appena due punti.

Serve una svolta per evitare il peggio. Un Uri che, partito benissimo all'inizio di stagione, ha imboccato la strada sbagliando, precipitando addirittura all'ultimo posto del girone. La sterzata deve essere immediata.

