La seconda giornata della fase a orologio di C Silver sarà spalmata tra oggi e domani e regalerà un turno di riposo ai cagliaritani dell’Olimpia.

Il programma. Ad aprire le danze, alle 17.30, saranno i sassaresi del Sant’Orsola, che ospiteranno, alla palestra Cus, i tabarchini de Il Veliero Calasetta, quarto con quattro punti in meno dei turritani.

Si giocherà in via D’Ottava, alle 20, il match tra il Cus Sassari e la vice capolista Esperia, reduce dalla preziosa vittoria nello scontro diretto col Sant’Orsola.

La Ferrini Delogu Legnami andrà in scena a Uri, sul parquet del Buk, alle 20.30 di oggi. Una sfida in cui si affronteranno la prima della classe, imbattuta con 34 punti, e i giallorossi, penultimi a quota 8.

Il posticipo. Domenica sarà Antonianum-Sef Torres, in programma a Quartu alle 18.30, a chiudere il turno. In ballo c’è una posizione in classifica, poiché le due formazioni sono appaiate a quota 18, coi sassaresi al quinto posto e i quartesi al sesto.

