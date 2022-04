Prende forma il calendario dei playoff dell’A2 femminile di basket, in cui spiccano la Techfind Selargius e il Cus Cagliari, cariche come molle in vista del doppio debutto lontano da casa.

Le giallonere del San Salvatore, che hanno chiuso la stagione regolare al sesto posto del girone Sud, ai quarti affronteranno l’Umbertide terza in classifica, nonché la squadra che hanno battuto lo scorso weekend guadagnando così un posto al sole tra le 8 migliori. La serie si giocherà al meglio delle tre e scatterà il primo maggio, alle 18, sul parquet del PalaMorandi. Gara2, invece, si giocherà alle 20 del 5 maggio al PalaVienna e, per un’eventuale gara3, le due squadre si daranno appuntamento alle 18 dell’8 maggio, di nuovo in casa dell’Umbertide, che in virtù del miglior piazzamento ha il vantaggio di giocare la prima e la terza partita tra le mura amiche.

Il Cus Cagliari, ottavo dopo la fase ai gironi, dovrà fare i conti con l’attrezzata capolista San Giovanni Valdarno. In questo caso gara1 si giocherà alle 19 di sabato in casa della Bruschi, che poi si sposterà in Sardegna per giocare, alle 18 del 4 maggio, il secondo match in programma al PalaCus. L’eventuale gara3, infine, è stata programmata alle 21 di sabato 7 maggio, di nuovo in terra toscana.

Qualora le universitarie dovessero passare il turno, affronterebbero la vincente della serie Firenze-Vigarano, mentre la Techfind, in caso di accesso alle semifinali, sfiderebbe la vincente tra La Spezia e Patti.

