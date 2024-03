L'ennesimo trofeo da esporre in una bacheca già ricchissima. Non si fermano le soddisfazioni per Davide Paulis. Il 27enne cestista quartese, in forza alla Nazionale Italiana con Sindrome di Down, si è rivelato decisivo per la vittoria degli Azzurri ai Trisome Games, i Giochi Olimpici di categoria, che si sono disputati lo scorso weekend ad Antalya, in Turchia.

Guidata dal capo allenatore Giuliano Bufacchi (assistito dal sardo di Villaurbana, Mauro Dessì), l'Italia ha superato i padroni di casa (32-24), la Finlandia (43-15) e ancora la Turchia in un'accesissima finale (18-17).

Grazie ai 57 punti complessivamente mandati a segno (secondo nella classifica cannonieri alle spalle del turco Eren Yilmaz), Paulis, in forza all'Atletico Aipd di Oristano, è stato insignito del premio di miglior giocatore della competizione. Un nuovo riconoscimento per il suo talento, già decisivo negli anni scorsi per permettere alla Nazionale di conquistare allori europei e mondiali.

© Riproduzione riservata