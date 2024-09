Davide Carrera, apneista legato al Club sub Sinnai (anni fa ha scelto il Sub Sinnai come sua sua società d‘iscrizione) ha conquistato sul lago di Garda il record mondiale e record italiano con le pinne, realizzando la profondità di -92 mt (in acqua dolce).

Un nuovo successo nell'infinito palmares dell’atleta piemontese.

«La notizia ci è subito arrivata graditissima – ha detto Paride Cardia, presidente del Club sub Sinnai - Davide Carrera non conosce davvero limiti: un campionissimo in assoluto».

