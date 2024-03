Una folta cornice di pubblico ha impreziosito la terza tappa del campionato regionale di danza sportiva organizzato dall'Msp Sardegna. L'evento si è tenuto lo scorso fine settimana al Palasport di Capoterra, e ha visto l'esibizione di oltre due mila ballerini, suddivisi in due gironi, in rappresentanza di cinquanta associazioni provenienti da tutta la Sardegna. Tante le specialità, dalla "sincro dance" fino al "latin" (individuale e duo), per diverse categorie di ballerini, a partire dagli "Junior" per finire con i "Senior" che si sono esibiti sabato e domenica.

Sport e aggregazione

Il presidente dell'Msp Sardegna Alberto Borsetti non nasconde la soddisfazione per un evento che ha saputo coinvolgere anche un numeroso pubblico. «Sono felice per i risultati delle diverse società. Abbiamo premiato tutti i bambini e i ragazzi di tutte le età perché l'obiettivo principale, oltre alla sana competizione, è quello di creare aggregazione attraverso i valori dello sport». L'evento si inserisce all'interno di una serie di appuntamenti: il prossimo, che chiuderà la stagione, è in programma nel fine settimana del 18-19 maggio.

In palio c'è il "Trofeo Azzurro" che si contenderanno le cinquanta associazioni. Il Palasport di Capoterra ospiterà la kermesse anche in quest'ultima tappa. «Sono soddisfatto dei risultati ottenuti», aggiunge il massimo dirigente regionale dell'Msp Borsetti. «Volevo fare un ringraziamento a tutte le associazioni, e al pubblico che ha partecipato durante questi due giorni intensi di sport e aggregazione».

