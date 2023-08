Oualid Abdelkader si conferma il "re" di Villanova Monteleone ottenendo la terza vittoria di fila nella durissima gara podistica “Dal Mare alla Montagna”, giunta alla 21esima edizione.

Una classica delle manifestazioni sportive di corsa nel panorama regionale, organizzata dall’associazione Iddanoesos e che quest’anno ha fatto record di iscritti (quasi 250).

Un percorso spettacolare di 18 chilometri con quasi 700 metri di dislivello positivo con partenza dalla spiaggia di Poglina e arrivo nel centro abitato di Villanova Monteleone, dopo aver attraversato la litoranea tra Alghero e Bosa, con cornice la Riviera del Corallo e i boschi che conducono nel piccolo paese del sassarese.

Abdelkader, tesserato con la Cagliari Marathon, ha letteralmente dominato tagliando il traguardo in appena un’ora, 14 minuti e 11 secondi nonostante, oltre la durezza del percorso, anche il caldo e l’umidità. L’atleta sardo-marocchino aveva fatto doppietta trionfando nel 2013 e 2014. Il primo successo per lui risale al 2005. Alle sue spalle, staccato di quasi tre minuti, il compagno di squadra Giuseppino Cossu (1:17:00). In terza posizione Simone Pulina della Ichnos Sassari (1:21:24).

«E’ una corsa a cui tengo particolarmente», dice Abdelkader. «Sempre dura da affrontare. Sono felicissimo per la vittoria. Ringrazio l’organizzazione ed il pubblico che ci ha incitato durante tutta la corsa. Ora mi preparo ai campionati italiani assoluti di 10 chilometri. Punto a fare un buon tempo».

Tra le donne, successo per Gloria Venturelli, 15esima nella classifica assoluta, col gran tempo di 1:26:21. Seconda piazza per la triatleta Alice Capone del Triathlon Team Sassari (1:29:35) e terza per Irene Palazzi dell’Atletica San Martino (1:33:09). Alla fine della corsa, le premiazioni e da mangiare per tutti. Insomma una bellissima giornata di festa.

«Una gara durissima», dice Nicola Velati, dell’Atletica Maracalagonis. «Per me è stata la prima volta. Non pensavo fosse così tosta. E mi sono anche allenato su percorsi impegnativi come le salite della mia zona, verso Monte Cresia. Tagliare il traguardo con la splendida cornice di pubblico è stato meraviglioso. Ha ripagato tutti gli sforzi. L’organizzazione poi è stata impeccabile».

© Riproduzione riservata