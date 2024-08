Altri tre colpi di mercato del Cus Cagliari. Il direttore sportivo Andrea Vargiu ha chiuso le trattative Tommaso Mudu, difensore classe 2005, ex Monastir, Mattia Sergi, centrocampista sempre 2005, proveniente dalla Tharros, e Giacomo Simula, portiere del 2003, ex Atletico Cagliari.

Sempre in Promozione, il Calcio Pirri ha completato lo staff tecnico. Il vice dell’allenatore Paolo Busanca, resta Marco Cogotti ed il massaggiatore Michele Carta. Il nuovo preparatore atletico è Emmanuel Taberlet ed il preparatore dei portieri Mattia Carta. L’Abbasanta ha tesserato il centrocampista Pietro Manai (2000) ex San Marco Cabras, Federico Mele (2000), proveniente dalla Busachese, il difensore Gabriele Mele (1995), ex Castiadas, il centrocampista Riccardo Porta (1996) e Fabrizio Sale (2000) ex Oristanese. Il Castiadas ha fatto un altro colpo: alla corte dell’allenatore Fenza, è arrivato Gianluca Marci dal Villasimius con esperienze in Promozione ed Eccellenza. Un giocatore importante in una squadra fatta soprattutto da tantissimi giovani.

Diverse richieste per il tecnico Marco Piras con esperienze in passato al Muravera, al Sant’Elena ed in tante altre squadra di Serie D, Eccellenza e Promozione.

