Cus Cagliari, contro Rovigo è quasi uno spareggioSabato alle 18 la sfida a Sa Duchessa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sfida decisiva all'orizzonte per il Cus Cagliari. Sabato alle 18, a Sa Duchessa, le universitarie ospitano la Solmec Rhodigium Rovigo nell’ultimo impegno casalingo della regular season di Serie A2 Femminile.
Archiviata la vittoria all’overtime contro Bolzano, la squadra di coach Federico Xaxa si gioca una fetta importante di stagione in uno scontro diretto che vale molto in chiave salvezza. Cus e Rovigo arrivano infatti appaiate in classifica: un successo permetterebbe alle cagliaritane di staccare le venete, forti anche della vittoria dell’andata, e di compiere un passo significativo verso la permanenza in categoria, mantenendo al tempo stesso vive le residue speranze playoff.
Di fronte ci sarà una Rovigo reduce dal ko interno contro Ragusa ma determinata a reagire. Le venete ritrovano inoltre Katrin Stoichkova (ex Selargius), rientrata dagli impegni con la Nazionale, che aggiunge qualità a un roster già competitivo, insieme alla presenza sotto canestro di Zanetti e all’imprevedibilità di Nina Stavrov.
Servirà una prova solida, soprattutto sul piano difensivo, e il contributo del pubblico, già decisivo nella recente vittoria contro Bolzano.
«Dobbiamo fare più punti possibili in queste ultime gare - sottolinea coach Xaxa - le ragazze sanno quanto sia importante vincerle entrambe per provare a salvarci senza passare dai playout. Sarebbe fondamentale avere il supporto di tutto l’ambiente Cus».