"Caro vecchio Cuccu, in stivali, cuffia e carriola ti metti a tracciare il campo in terra battuta come i guardiani di una volta. Sei un esempio di umiltà per tutti i giovani che si avvicinano alla disciplina". È uno dei migliaia di commenti che in questi giorni nei social hanno osannato Antonello Cuccureddu, 72 anni, ex calciatore di Juventus e Nazionale, ritratto mentre delinea il terreno di gioco in sterrato del campo Maria Pia di Alghero, prima di una partita dei suoi ragazzi, quelli dell'A.p.d Cuccureddu 1969. Uno scatto che sta facendo impazzire il web e gli amanti del calcio di tutta Italia. Un'immagine semplice e significativa che descrive in maniera perfetta uno dei più importanti personaggi dello sport sardo. "È stato mio figlio Luca a combinarmi questo scherzo - si schernisce Cuccureddu -. Sono nato nel Fertilia e allora si faceva così. A me viene naturale, lo faccio quasi sempre e di certo non perdo i gradi. Amo troppo il calcio e penso che la dote principale di ogni sportivo debba essere l'umiltà. Parola troppo presto dimenticata". Antonello Cuccureddu gestisce da anni nella sua Alghero una scuola calcio. Quest'anno anche altre due squadre: esordienti e giovanissimi. "Insegnare calcio mi diverte. È una mia missione", precisa l'ex juventino, che però nella sua città ha dovuto anche ingoiare bocconi amari, legati proprio alla gestione della struttura sportiva di Maria Pia. "Cose che mi hanno profondamente amareggiato. Superate, ma che non meritavo e non dimentico. Comunque andiamo avanti - conclude - con gli amici fidati di sempre".



