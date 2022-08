Buona la prima apparizione in campo per la Cos Sarrabus Ogliastra (Serie D). La squadra di Francesco Loi, con appena una settimana sulle gambe e un uomo in meno per 72’, ha bloccato l’Olbia, formazione di categoria superiore. Una prestazione super, ottenuta anche senza poter disporre di Ladu e con Mancosu, subentrato negli ultimi 10’, ancora non al meglio. Al Nespoli i gialloblù hanno ribattuto colpo sul colpo ai bianchi fino all’espulsione di Piredda, uno dei migliori in campo sino a quel momento. I galluresi hanno approfittato della superiorità numerica chiudendo il primo tempo col doppio vantaggio. Tra il primo e secondo gol però la migliore occasione è stata del Cos con Mereu. Nonostante l'uomo in meno Moi e compagni nella ripresa sono riusciti a pareggiare. Ad accorciare le distanze ci ha pensato il neo acquisto Ganzerli (2003) mentre il pari è stato opera di Demontis, su calcio piazzato.

Domani riprende la preparazione. Per giovedì è in programma un’amichevole con il Lanusei (Eccellenza) e sabato un’altra con la Tharros a Oristano. Il 21 agosto il primo turno di Coppa Italia probabilmente contro l’Ilvamaddalena.

