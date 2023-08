Nuovo test domani in amichevole contro la Torres a Sennori. Il campionato inizia il 10 settembre con l'allenatore Francesco Loi che punta a presentare la sua squadra in buone condizioni sin dall'inizio della stagione di Serie D previsto per il 10 settembre. La società è reduce da un buona canpagna acquisti con una rosa oggi di 36 giocatori che potranno essere utilizzati anche nelle giovanili.

Della rosa dello scorso anno, sono rimasti Cardu, Maurizio Floris, Nurchi, Demontis, Pireddu, Ladu, Garzelli, Laconi e qualche altro. E' rientrato Satta. Davide Moi fa ora parte dello staff tecnico, Ha lasciato Matteo Mancosu, altro grade giocatori con anni trascorsi tra la Serie A e la B: andrà ad allenare. E' arrivato anche un altro giocatore di esperienza e qualità come Federico Bonu, Alessandro Aloia, Antonio Loi, Massimiliano Manca, Gallo, Zannini, Mascia, Manca, Santiago Naguel, Scarafoni, Piras, Simome Loi, Hali Touhani, Gasmi, Maresca, Mechichè, Cabiddu, Cogotti, Cossu, Gomez, Laconi, Alberto e Marcello Piras, Caiferri, Francesco Zinzula, Sanna, Serra, Rarinca.

