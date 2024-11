Di nuovo in campo mercoledì la Cos: questa volta sul campo dell'Ostiamare per la Coppa Italia, in attesa del più importante incontro di domenica contro la Puteolana per il campionato che vede la squadra sarda ultima con due punti in classifica. Bisogna trovare al più presto la cura per uscire dalla crisi. Il momento è davvero difficile. Le giornate scorrono e la Costa Orientale Sarda non riesce a dare una sterzata alla sua stagione.

Venerdì scorso, la compagine di Francesco Loi ha perso sul campo della Paganese. Si è trattato dell’ottava sconfitta consecutiva. Anche con i campani la Cos ha subito gol a freddo, al 6’ per l’esattezza. È la quarta volta su dieci incontri che accade questo. In precedenza con l’Ilva all’11’, col Guidonia al 9’ e col Real Monterotondo al 5’. In tre incontri è andata sotto precisamente al 38’ sempre del primo tempo (con Atletico Lodigiani, Cassino e Trastevere). Con l’Anzio 5’ prima (al 33’). Soltanto una volta non ha subito gol, nella seconda giornata contro l’Atletico Uri. L’unica volta che è passata in vantaggio è stata nella prima giornata, nel derby contro il Latte Dolce. Con i sassaresi i gialloblù avevano trovato anche il raddoppio ma poi erano stati raggiunti in pieno recupero.

Bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di invertire la rotta. Ci sono tutti i presupposti per farlo. Contro la Paganese, anche se arrivata tardi, è stata comunque apprezzabile la reazione nel secondo tempo. Il tecnico della squadra avversaria, Raffaele Esposito lo ha rimarcato. «Possibile che nella ripresa ci siamo un po' adagiati ma bisogna tener conto pure della reazione di orgoglio degli avversari che valgono molto di più dei soli due punti in classifica. Ci hanno messo in difficoltà. Chi è nell’ambiente sa che la Cos è una squadra forte con dei giocatori importanti, come Antonio Loi che vanta alcune presenze in Serie A col Cagliari».

Il prossimo impegno per gli uomini di Loi, come detto, è quello di mercoledì prossimo contro l’Ostiamare, incontro valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Poi nuovemante campionato: nel prossimo turno all’Is Arranas arriva la Flegrea Puteolana.

© Riproduzione riservata