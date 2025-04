Fino a due anni fa calcava i palcoscenici del campionato di Promozione, ora invece si è fatta drammatica - e il rischio davvero concreto è la retrocessione - la classifica dell'Atletico di Cortoghiana. Salvo miracoli sempre possibile (la squadra ha comunque delle forti motivazioni), il pericolo è di precipitare in Seconda categoria. Il secondo club della città di Carbonia con un passato importante che l'ha portato di diversi anni fa a calcare gli scenari della Promozione, è incappato in questa stagione di Prima categoria (girone B) in un campionato molto sfortunato. Era iniziato anche discretamente con la squadra che stava abbastanza in equilibrio fra il centro classifica e la parte bassa, ma con un netto peggioramento begli ultimi due mesi che hanno fatto precipitare la formazione (ora guidata da Giampiero Ibba: ha preso il posto di Bruno Carrus) al penultimo posto con 25 punti. Dietro soltanto il già retrocesso Ruinas 81. A 28 punti ecco l'Isili, e a 30 punti la coppia composta da Santadi (che due giorni fa ha proprio vinto l'importantissimo derby salvezza 3 a 2 proprio contro l'Atletico), e la Virtus di Villamar. Il Cortoghiana ha la speranza di disputare gli spareggi salvezza (ne retrocedono tre) se vince le prossime e ultime due gare di campionato e l'isili non raccoglie più di un punto in due partite. Tecnicamente possibile. Al momento lo spareggio sarebbe fra Isili e Santadi.

