Stasera ultima giornata del Round 1 della Coppa Italia maschile, è ancora tutto da decidere nel girone D, quello delle squadre sarde, dove sono “collocate” tre squadre che disputeranno la prossima serie A Élite. Amsicora, Cus Cagliari e Ferrini si contendono due posti disponibili nel Round 2, o meglio i quarti di finale in programma il 2 novembre. La Ferrini, prima del girone, resta a guardare perché osserva il turno di riposo. Amsicora e Cus inseguono a -3, oggi entrambe giocano a Uras contro rispettivamente Juvenilia e HT Sardegna, ormai fuori dai giochi. In caso di vittoria, con la parità negli scontri diretti, passeranno il turno per miglior differenza reti. Con un risultato diverso passerebbe il turno la Ferrini. Un rompicapo dove in palio non c’è solo la qualificazione ma anche il primo posto che consente di giocare in casa il match del Round 2 (con Lazio o Butterfly Roma). Stasera alle 14 la prima partita è Juvenilia-Amsicora, a seguire alle 16, HT Sardegna-Cus Cagliari.

Coppa Italia femminile

Tornano in campo Amsicora e Ferrini relegate come avviene da tempo nel minigirone a loro riservato. Stavolta sarà una sola a passare il turno, l’altra giocherà uno spareggio domenica prossima a Roma con il Cus Pisa, seconda nel girone D. Non un buon trattamento per due formazioni che nella scorsa edizione salirono sul podio nella Final Five di Brà e che rischiano di ritrovarsi di fronte nel Round 2. In buona sostanza una sarà di troppo verso le finali.

A quasi un mese di distanza dalla prima partita nuova sfida domani a Ponte Vittorio (ore 11), dove l’Amsicora difende il 4-1 dell’andata. La Ferrini per ribaltare l’esito del doppio confronto deve vincere con più di tre reti di scarto.

