Vincono Latte Dolce e Villacidrese. Le gare di Monastir e Gavoi terminano in parità. Si sono giocate oggi le partite di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Ipoteca il passaggio del turno il Latte Dolce, vittorioso (0-3) in trasferta contro l’Ossese. Ancora protagonista Kaio Piassi a segno al 47’ e al 70’. In mezzo, al 57’, la rete di Tuccio. Con una gol del solito Palermo la Villacidrese espugna il campo della Tharros, 0-1.

Termina in parità (1-1) Taloro Gavoi-Budoni. Buona partenza dei padroni di casa che sbloccano il risultato al 23’ con Fadda che s’invola sulla fascia, supera due uomini, si accentra e con un diagonale batte Faustico. Nella ripresa, al 15’ prodezza di Faustico su una punizione di Musso; al 23’ incornata vincente di Meloni su azione d’angolo. Al 33’ ancora Meloni pericoloso: l’attaccante sempre su corner colpisce il palo.

Parità (1-1) anche tra Monastir e Carbonia. Le reti di Floris al 60’ per i padroni di casa e Jesus Prieto al 75’ per i minerari.

