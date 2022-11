Grandi soddisfazioni per i sardi al Rally del Lazio, finale di Coppa Italia Aci Sport. L’equipaggio formato da Franco Canalis e Virginia Mancini (Renault Clio) è 1º dei sardi, 62º assoluto, 7º di gruppo e 5º di classe in Rc5n/n3.

Hanno chiuso in 95ª posizione assoluta e portato a casa il titolo italiano Coppa Rally di Zona nella Rgt Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu dell’Autoservice Sport (Abarth 124 Rally), già campionati italiani di 4º raggruppamento nel Ciras.

Titolo tricolore anche per Francesco Fois e Lorenzo Vacca della Sardegna Racing, che su Mini Cooper S hanno vinto la classe Rc4n/Rstb1.6 e chiuso al 32º posto il gruppo Rc4n. Al 107 dell’assoluta, i portacolori di Rally Sport Evolution Moreno Fosci e Mirko Valentino (Renault Clio), che hanno chiuso al 26º di gruppo e 5º di classe in Rc5n/Rally5.

Seguono, in 120ª posizione assoluta, 36ª di gruppo e 10ª di classe in Rc5/n2, Paolo Angius e Francesca Piras (Peugeot 106 S16) dell’Autoservice Sport. Vittoria tricolore di classe per Pietro Lilliu e Alberto Sirigu (Sardegna Racing, Suzuki Swift) in Rc5n/Rs1.6, arrivata assieme al 40º posto di gruppo e 127º in assoluta. Due posizioni più in basso, Ugo Valdarchi della Mistral Racing e Giorgio Aricò dell’Ogliastra Racing, che hanno bissato il successo di classe ottenuto a Modena nel 2021 chiudendo primi in Rc5n/Rsdp2.0 e 42º di gruppo sulla Seat Ibiza Cupra D.

Infine, 3º di classe in Rc5n/Rs1.6, 48º di gruppo e 138º assoluto l’equipaggio della Sardegna Racing composto da Andrea Pisano e Luigi Cerasi (Citroën C2 Vts).

