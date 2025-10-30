Tra le oristanesi ancora impegnate nella Coppa Italia di Promozione, l’unica ad accedere ai quarti di finale è l’Arborea. Eliminato, invece, il Samugheo.

L’Arborea supera i “cugini” del Terralba, prima pareggiando il verdetto della gara di andata grazie ad 3-2 al termine dei 90’ di gioco (15 giorni fa era arrivata la vittoria per 4 a 3 dei terralbesi), poi imponendosi ai rigori. Al termine dei tempi regolamentari gli ospiti erano passati in vantaggio con Tosi al 17’. Il pareggio in avvio di ripresa di Orro al 4’ e sorpasso, su rigore, di Marco Atzeni al 9’. Dopo 10 minuti il pareggio del Terralba, ancora con Tosi. Il 3-2 è di Perilli al 35’. Perfetta parità tra andata e ritorno e si procede con i rigori. Perfetta la sequenza dal dischetto degli uomini allenati da Nicola Battolu, con realizzazioni di Szafran, Serpi, Perilli, Marco e Paolo Atzeni. Per l’undici guidato da Daniele Porcu, invece, segnano Lasi, Ciarniello, Orrù e Tosi, mentre è decisivo l’errore di Uliana che si fa parare la conclusione da Stevanato.

Arborea che nei quarti di finale, in programma dal 12 novembre, dovrebbe ritrovarsi il Tonara, che ha eliminato il Samugheo. Il doppio 0-0 tra andata e ritorno ha portato le due squadre ai decisivi penalty. Dagli 11 metri si impongono i padroni di casa, grazie alle realizzazioni di Noli, Maccioni, Ruggeri, e Poddie. Per gli ospiti a segno Erbì, mentre Ginesu, Littarru e Fernandez si fanno parare le conclusioni da Morillas.

