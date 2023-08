Si parte sabato con due anticipi per il ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. In campo alle 17.30 a La Maddalena Ilva e San Teodoro, coi padroni di casa che hanno vinto 0-1 all'andata ma saranno privi dell'allenatore Carlo Cotroneo in panchina, squalificato per due gare. Mezz'ora più tardi comincia Calangianus-Tempio, dopo il clamoroso doppio colpo di scena degli scorsi giorni: omologato il 4-2 per i Galletti, pur avendo fatto giocare degli squalificati sabato scorso, perché il Calangianus ha inviato il preannuncio di reclamo oltre i termini previsti.

Domenica in campo. Le altre partite saranno tutte domenica alle 17.30, fatta eccezione per Taloro Gavoi-Ghilarza (1-0 all'andata) che inizierà alle 18. Al "Polese" attesa per Ferrini-Sant'Elena, dopo che nel primo round i quartesi si sono imposti 2-1 allo scadere con un gol dell'ex Nicola Atzei. Nei cagliaritani squalificato Nicola Cogoni, espulso nel corso del primo tempo (poco dopo aver subito un duro colpo al naso, che lo ha costretto ad andare in ospedale al termine del match). Ripartono dall'equilibrio assoluto Li Punti-Ossese, finita 1-1 all'andata, Bosa-Tharros (a Bonorva) e Iglesias-Villacidrese, queste ultime entrambe 0-0 la scorsa settimana. Nella sfida tra neopromosse, il Villasimius nel debutto stagionale in casa cercherà di far valere lo 0-1 conquistato sul campo del Barisardo domenica. E il 10 settembre inizia il campionato.

