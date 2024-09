Come da pronostico, Monastir e Budoni sono le prime squadre ad accedere ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Con una rete di Andrea Cocco, il Monastir ha battuto la Ferrini Cagliari dopo aver vinto (1-3) anche all’andata. La rete nella ripresa, alla mezzora, con la Ferrini in dieci uomini per l’espulsione di Boi: Nurchi, che poco prima colpiva il palo, riceve palla sulla sinistra e serve Cocco che batte l’incolpevole Manis.

Dopo il 4-0 dell’andata il Budoni piega il San Teodoro. La squadra di casa sblocca il risultato al 5’ con Spano. Al 13’ il raddoppio del solito Kaio Piassi. Al 31’ tris di Farris. E al 41’ ancora in gol Spano. Le altre due reti nella ripresa di Mulas e Rudoja per il definitivo 6-1.

Domani alle 17 si giocano le altre partite: Alghero-Li Punti (andata 1-2), Barisardo-Villasimius (0-1, a Lanusei), Iglesias-Carbonia (1-1), Nuorese-Taloro Gavoi (2-1, a Oliena), Ossese-Ghilarza (2-0) e Tempio-Calangianus (3-0).

© Riproduzione riservata