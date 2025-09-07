Buddusò, Iglesias, Nuorese, Ferrini Cagliari, Tempio e Villasimius raggiungono Santa Teresa e e Atletico Uri ai quarti di finale di Coppa Italia.

Il Buddusò pareggia (2-2) contro il Taloro e passa dopo aver battuto (1-2) i rossoblù dell’andata. Per i padroni di casa doppietta di Balde. Di Fadda e Mameli le reti dei gavoesi.

L’Iglesias si aggiudica (2-1) il derby con il Carbonia dopo il pari dell’andata (1-1). Protagonista Capellino autore di una doppietta. Per il Carbonia goal di Pavone.

Alla Nuorese basta il pari (1-1) contro il Tortolì in virtù del successo dell’andata. Ospiti in vantaggio con Cocco e Caggiu firma il pari per i barbaricini.

A Settimo, la Ferrini, già forte del 3-1 dell’andata, supera (0-2) ancora il Sant’Elena. Le reti di Piras e Argiolas.

Finisce 2-2 il derby Tempio-Calangianus ma passano i galletti grazie alla vittoria (0-1) nella partita di andata. Per i biancoblù reti doppietta di Lemiechevsky. Per il Calangianus a segno Moreo e Sanchez.

Poker (4-2) del Villasimius contro il Lanusei. La squadra di Antonio Prastaro si era imposta (2-1) anche in gara uno. Per i sarrabesi marcature di Cannas (doppietta), Isaia e Beugre, per gli ogliastrini Martins su rigore e Mereu.

