Si gioca domani la seconda giornata dei due triangolari della Coppa Italia di Eccellenza, validi per gli ottavi di finale. In programma, alle 17.30, Monastir-Sant’Elena (riposa Ferrini Cagliari) e, alle 18.30, Taloro Gavoi-Lanusei (riposa la Nuorese). Nella prima giornata si sono giocate Sant’Elena-Ferrini (0-0) e Lanusei-Nuorese (1-1). Passerà ai quarti di finale la prima classificata. Per Monastir e Taloro sarà l’esordio ufficiale. La terza giornata si giocherà domenica prossima: in scena Ferrini-Monastir e Nuorese-Taloro.

Sempre il 28 agosto si disputeranno le gare di ritorno (degli accoppiamenti) Budoni-Calangianus (andata 0-2), Li Punti-Latte Dolce (2-1), Ossese-Bosa (1-0), Tharros-Ghilarza (5-4), Arbus-Villacidrese (0-0) e Iglesias-Carbonia (0-3).

Intanto il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Alejo Gonzalo Grimbau della Tharros, Matteo Argiolas della Ferrini, Stefano Demurtas dell’Ossese e Luca Caboni del Sant’Elena.

