La Cos di nuovo in campo domani, mercoledì, per la Coppa Italia di serie D.

A Tertenia, la squadra di Sebastiano Pinna, ospiterà alle 14,30 per il 16esimi di finale il Guidonia. Dirige l’incontro Liberato Maione di Ercolano.

Sarà gara secca, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si ricorrerà ai calci di rigore rigore. Le due squadre si sono già affrontate in campionato col successo dei laziali per 3-1.

Domenica la Cos ha pareggiato a Olbia interrompendo l'infinita serie di nove sconfitte consecutive in campionato. La gara di domani darà al nuovo allenatore Pinna la possibilità di vedere all'opera anche alcuni giocatori non utilizzati domenica a OIbia per una verifica in vista della trasferta di domenica in campionato sul campo del Terracina. Una gara importantissima per i tre punti in palio. La Cos è l'unica squadra sarda che gioca ancora la Coppa Italia.

