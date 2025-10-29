Alghero, Coghinas, Uta, Castiadas, Tonara e Arborea staccano il pass per i quarti di finale della Coppa Italia di Promozione. L'Alghero, nonostante la sconfitta per 2-1 sul campo del Bosa, accede al turno successivo grazie al netto successo ottenuto nella gara d’andata (6-0). Una sconfitta, dunque, indolore per i giallorossi di Mauro Giorico, che avevano già ipotecato la qualificazione.

Prosegue anche il cammino del Castiadas, che pareggia 2-2 all’“Annunziata” contro un ottimo Selargius, forte del 3-0 maturato nella gara d’andata. Al 44’ Pusceddu apre le marcature con una conclusione dalla distanza. Nella ripresa, al 12’, Auriemma serve un perfetto assist per Felleca, che con un preciso diagonale supera Sarritzu. Il Selargius reagisce e trova il pareggio: al 26’ Fredrich, di testa su cross dalla destra, firma il 2-1; al 36’ Matteo Matta (classe 2008), tra i migliori in campo, sigla il 2-2 con un gran tiro al volo dopo due occasioni sfumate di poco.

«Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi – commenta il vice allenatore Fercia – abbiamo schierato tanti giovani delle classi 2006, 2007 e 2008, e tutti hanno risposto alla grande». Non basta il successo interno (1-0) all’Arzachena contro il Coghinas: i rossoblù passano il turno grazie al 2-0 dell’andata. Spettacolo e gol tra Guspini e Uta, con il match terminato 3-3. A qualificarsi è l’Uta, forte del 2-0 conquistato all’andata. Equilibrio tra Arborea e Terralba: il 3-2 dei padroni di casa pareggia il 4-3 dell’andata e, ai calci di rigore, è l’Arborea ad avere la meglio. Decisivi i rigori anche per il Tonara, che replica lo 0-0 dell’andata contro il Samugheo e conquista il pass ai quarti dal dischetto. Il quadro dei quarti di finale si completerà mercoledì prossimo, con Usinese-Li Punti (andata 0-3) e Ozierese-Bonorva (1-1).

