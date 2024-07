Monastir si prepara alla Coppa città di Monastir, organizzata dalla società ciclistica Star Bike e giunta alla seconda edizione, la gara dedicata agli atleti più giovani che si terrà sabato pomeriggio dalle 17.

I piccoli ciclisti dovranno svolgere un percorso di 830 metri, che ripeteranno più volte a seconda della categoria di appartenenza e che si sviluppa all’interno del centro abitato.

Gli atleti pedaleranno per via Grazia Deledda, via Copenaghen, via Zurigo, via Bruxelles, via Berlino, via Atene e via Emanuela Loi.

Al momento l’associazione conta già 115 iscritti alla gara, di cui 3 provenienti dal Nord Italia. Le iscrizioni scadranno oggi alla mezzanotte.

La manifestazione nasce nel 2023: «Lo scorso anno, dopo le diverse competizioni a cui abbiamo partecipato, abbiamo deciso di organizzare una gara nel nostro paese — racconta Andrea Carta, tecnico responsabile della Star Bike — tutti erano soddisfatti, così abbiamo deciso di replicare quest’anno».

L’orario di ritrovo è fissato per le 15:30 presso il Teatro Comunale di via Berlino, quando inizierà la verifica delle tessere. La gara inizierà alle 17 dall’area del Teatro e avrà una durata totale di circa 2 ore.

