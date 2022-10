La difesa sugli esterni e il gioco dentro l'area: sono i due aspetti tattici fondamentali della sfida contro Verona. Domani al PalaSerradimigni (ore 19) la squadra sassarese affronta una neopromossa caricata dal successo all'ultimo secondo contro Brindisi nel supplementare.

Per il coach ospite Alessandro Ramagli è una gara “che sarà un test anche mentale vista la forza del gruppo che ha cambiato meno in serie A”.

L'aspetto mentale è fondamentale per la Dinamo, che deve trovare continuità corale e in alcuni protagonisti come Robinson, Dowe e Jones. La difesa dovrà stare attenta sull'arco, perché le ali Selden e Holman e la guardia Andreson hanno messo insieme nel primo match un ragguardevole 13/27 da tre punti.

Dentro l'area la forza fisica di Onuaku ma anche quella di Diop potrebbero fare la differenza, ma non va sottovalutato il centro Smith che nonostante non arrivi a due metri è aggressivo e sa usare i muscoli come dimostrato coi 12 punti e 9 rimbalzi contro Brindisi.

