“Grande difesa di squadra” ha detto coach Bucchi subito dopo il colpaccio a Napoli per 78-72. Proprio la fase difensiva è stata fondamentale per vincere una partita dove la squadra sassarese ha tirato maluccio da tre punti: solo 6/22, con tre triple a testa per Logan e Kruslin, determinanti rispettivamente nel terzo e ultimo quarto.

Ottima anche la copertura a rimbalzo: solo 3 recuperi offensivi per Napoli che quindi non ha avuto quasi mai possibilità di secondi tiri. Anche questo ha fatto la differenza in una gara non certo bella, ma l'importanza della posta in palio era altissima. Per entrambe: Napoli voleva i due punti della salvezza sicura, Sassari doveva mantenere il sesto posto.

Mancano due giornate, ma per i biancoblù sono tre, perché va recuperato il match casalingo contro al capolista Virtus Bologna. In ogni caso battendo domenica Cremona al palaSerradimigni e vincendo in chiusura a Varese, sarà almeno sesto posto per la Dinamo.

C'è anche qualche piccola possibilità di soffiare il quinto posto a Tortona, ma bisogna sorpassare la neopromossa per non patire lo 0-2 negli scontri diretti. Tortona ospita domenica Trieste e nell'ultima giornata rende visita a Brindisi, gare che diventeranno difficili solo se le avversarie saranno ancora in corsa per i playoff.

