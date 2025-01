Il Terralba ha scelto: sarà Daniele Porcu il nuovo allenatore della prima squadra che attualmente occupa la nona posizione del Girone A del torneo di Promozione. Porcu, 43 anni, una carriera da giocatore ai massimi livelli regionali (tra le sue esperienze spiccano quelle con le maglie di Sant’Elena, Iglesias, San Marco, Monastir e Samassi), è reduce dall’avventura alla guida dell’Asseminese, in Prima Categoria. Sostituisce Maurizio Firinu, che ha risolto la settimana scorsa.

Un tecnico giovane per valorizzare i tanti ragazzi presenti nella rosa terralbese. «Mi è piaciuto molto: giovane e con buone idee», è il primo commento di Gabriele Frongia, presidente del Terralba. «I nostri giovani stanno andando bene e per questo motivo abbiamo deciso di scommettere su un tecnico giovane. Ci ha convinto».

Il nuovo allenatore, che ha effettuato il suo primo allenamento con la squadra nella giornata di ieri, ha visto all’opera la squadra nella gara di domenica scorsa, contro il Sant’Elena. «Ho visto la squadra e sono molto contento, mi è piaciuta sia tatticamente che atleticamente», esordisce Porcu. «C’è una base ottima. Mi ha fatto un’ottima impressione sia la squadra che il presidente e il direttore. Ringrazio il presidente per l’opportunità che mi sta dando». Il debutto ufficiale del nuovo allenatore sarà domenica prossima, in occasione della gara in casa contro l’Atletico Masainas.

