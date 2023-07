Salto di qualità anche in attacco dopo l'arrivo di un altro giocatore esperto della serie C con trascorsi persino in serie B. La squadra sassarese ha ingaggiato Manuel Fischnaller, classe 1991, nato a Bolzano, 13 reti nella stagione passata con la Fermana, nello stesso girone dei rossoblù.

L'attaccante altoatesino di nascita, ha pure 9 presenze e 3 reti nella nazionale Under 20. Del resto la sua carriera lo ha visto entrare anche in orbita Juventus. Poi l’opportunità Reggina in serie B: 26 presenze e 1 rete il primo anno, 35 presenze e 6 reti il secondo. Quindi il ritorno al Sud Tirol in Lega Pro (2014-2015) con 36 presenze e ben 16 reti realizzate, tre anni all’Alessandria (16 gol), due in C col Catanzaro (17 reti), ancora col SudTirol e l'anno scorso con la Fermana.

© Riproduzione riservata