I risultati dell’ultimo weekend del campionato di serie D di basket danno ragione alle squadre impegnate in trasferta, con 3 vittorie su 4 gare disputate. Rinviati gli impegni delle prime due della classe, Innovyou Sennori e Dinamo Academy Alghero.

Il big match. A Elmas (che ne ospita le gare casalinghe), colpo esterno del San Sperate contro La Casa del Sorriso Su Planu. Il quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino si impone con il punteggio di 55-71, al termine di 40’ sempre condotti. Già nel primo quarto il vantaggio è sulla doppia cifra (13-23 al 10’). Prima dell’intervallo i selargini cercano di ricucire, ma il divario si ferma sulle 8 lunghezze (29-37). Al rientro dal riposo lungo, Brisu e compagni fanno il nuovo break fino al 35-54 del 30’. Ultima frazione di controllo. Miglior realizzatore è Dell’Orto, del San Sperate, con 14 punti personali.

L’aggancio. Chi approfitta della sconfitta di Su Planu è l’Astro (unica vittoriosa in casa di giornata) che batte la Santa Croce Olbia per 74-71. È grande l’equilibrio che regna al PalaMellano di Sestu, con gli ospiti avanti dopo 10’ (17-18), ma sorpassati nel secondo quarto dai padroni di casa (34-30 al 20’). Negli ultimi due quarti Astro che chiude i parziali avanti, seppur di poco (50-49 al 30’), e porta a casa i due punti. Top scorer dell’incontro è Poma, dell’Astro, con 26 punti.

Le altre gare. Netta vittoria della Visionottica Carbonia, in casa del Basket Assemini, per 48-67. I “miners” partono forte (8-19 al 10’) e allungano all’intervallo (20-33). Nel terzo quarto ulteriore allungo del team allenato da Marco Fae (29-54 al 30’) che permette la gestione dell’ultimo quarto. Nel Carbonia, da segnalare i 16 punti di Crobu. Colpo esterno del Genneruxi che supera a domicilio la Masters Sassari per 71-76. Sassaresi che comandano le operazioni nei primi tre quarti (53-47 al 30’). Nell’ultima frazione, però, il Genneruxi riesce nel sorpasso, grazie ad un parziale di 18-29, ispirato anche da Ancona (migliore di giornata in serie D), autore a fine gara di 32 punti personali.

© Riproduzione riservata