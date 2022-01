Il Cus Cagliari conferma il suo ottimo momento di forma vincendo, nell’ultima di andata del girone Sud del campionato di Serie A2 femminile di basket, sul campo della Blue Lizard Basket Capri per 64-69.

L’avvio. La partenza delle universitarie è veemente: il primo break arriva sin dalle prime battute (2-11 al 4’). A metà primo quarto si rivede in campo anche capitan Striulli (all’esordio stagionale dopo un lungo infortunio) e il divario continua a essere importante fino a fine quarto, chiuso 11-18. Nel secondo quarto, le ragazze allenate da Federico Xaxa proseguono a guidare il punteggio e, trascinata dall’ottima Prosperi, corrono verso il riposo con un margine rassicurante (29-38 del 20’).

Il rientro. Dopo il riposo lungo le padroni di casa sembrano avere una marcia diversa e con un parziale di 8-0 in avvio tornano in scia, sul 37-38 del 23’. La bomba di Puggioni sblocca le cagliaritane ricacciando indietro le campane fino al 27’, quando impattano sul 48 pari. Finale di parziale, però, tutto del Cus Cagliari che con i canestri di Niola e Cecili va al 30’ sul +4 (52-56). Nell’ultimo periodo l’intensità difensiva delle cagliaritane ritorna a essere alta, con la Blue Lizard che cerca di riavvicinarsi ma mai riesce ad impattare nel punteggio. Anzi, nel finale sono Puggioni e Ljubenovic a ridare margine al vantaggio delle ragazze allenate da Xaxa fino al 64-69 finale.

Il punto. Per il Cus Cagliari è la sesta vittoria stagionale, la seconda di fila, che vale anche l’ottava posizione provvisoria in classifica. Tra le universitarie la miglior realizzatrice è Ljubenovic, con 18 punti e 9 rimbalzi. Buona la prestazione anche di Prosperi, 13 punti e 8 rimbalzi, e Puggioni, anche lei 13 punti con un 3/4 nel tiro da 3. Altra buona notizia l’esordio stagionale di Erika Striulli: la capitana è rimasta in campo per oltre 22 minuti realizzando 5 punti.

