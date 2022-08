A Santa Maria Coghinas il ripescaggio se lo aspettavano. I rossoblù del Coghinas infatti l'anno scorso hanno disputato un grande campionato di Prima Categoria, piazzandosi al secondo posto alle spalle del Sennori. Inoltre sono risultati la migliore seconda classificata dei 5 gironi sardi, con un impianto sportivo tra i più funzionali e moderni della Sardegna. Ma la gioia dell'ufficializzazione del ripescaggio è stata pur sempre grande: il Coghinas, per la prima volta nella sua storia, militerà nel campionato di Promozione. "Una notizia che ci ripaga di tanti sacrifici - spiega il presidente Fabrizio Pes -. La nostra dirigenza è composta da un folto gruppo di amici, accomunati dalla grande passione per il calcio. Che insieme all'organizzazione e alla programmazione ci hanno consentito di raggiungere ottimi risultati. Per cui siamo fiduciosi di disputare una buona stagione anche in Promozione". Raggiante anche Pietro Carbini, sindaco di Santa Maria Coghinas."Una soddisfazione enorme - afferma -. Siamo inoltre l'unica squadra dell'Anglona a militare in Promozione. Un motivo in più per raddoppiare il nostro impegno. Come Amministrazione daremo inoltre il contributo concreto alla causa". Nel frattempo la società ha confermato l'intelaiatura della rosa dello scorso anno: dal capocannoniere brasiliano Ferreira (33 reti nell'ultimo campionato) al portiere Sechi. Ma ci sono anche tre nuovi acquisti. Dal Badesi è stato prelevato Alberto Scannicchio, esterno alto (16 gol la passata stagione). Dal Laerru ingaggiato il difensore centrale Antonio Sassu. Mentre dal Monte Alma arriva il centrocampista difensivo Matias Usai. Ma potrebbero esserci ulteriori novità. Come allenatore invece è stato riconfermato Cristian Mura, sesta stagione di fila alla guida tecnica dei rossoblù. Volto nuovo come preparatore atletico: si tratta dell'esperto Gavinuccio Piras, ex Latte Dolce. La squadra comincerà la preparazione il 17 agosto al Comunale di Santa Maria Coghinas.



© Riproduzione riservata