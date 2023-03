Clamoroso al “Nespoli”, dove l’Olbia cede alla cenerentola Imolese 1-2 nel match della 31ª giornata di Serie C.

In vantaggio con Dessena dopo 10’, la squadra di Roberto Occhiuzzi viene rimontata dai romagnoli nella ripresa: l’uno-due porta la firma di Faggi e D’Auria, a segno rispettivamente al 7’ e al 15’.

Si interrompe così la striscia positiva dei bianchi, che dopo 3 vittorie e 2 pareggi vengono piegati a domicilio dalla penultima della classe, e martedì se la vedranno in trasferta col San Donato Tavarnelle senza Ragatzu, Brignani ed Emerson, che salteranno il secondo scontro diretto in chiave salvezza di fila per somma di ammonizioni.

© Riproduzione riservata