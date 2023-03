Il Città di Cagliari è tra le prime quattro squadre d'Italia per la Coppa Italia di C1. La formazione di Gianni Pitzalis ha eliminato ai quarti di finale i liguri del Rapallo, vincendo anche in trasferta per 2-1 con i gol di Stara e Infantino, bissando il successo ottenuto per 2-1 nel match d'andata in Sardegna. Ora i cagliaritani si giocheranno la chance di alzare la Coppa Italia nazionale di C1 alla Final Four insieme a Real Bubi Merano, Mama Futsal San Marzano e Marsala Futsal 2012, con la possibilità di conquistare in questo modo la promozione in Serie B.

Serie A2. Tra le sarde dei campionati nazionali maschili, nel weekend scenderà in campo solamente la Leonardo in Serie A2. Gli arancionero ospitano al PalaConi il Futsal Villorba con l'obiettivo di rientrare in zona playoff. Fine settimana senza impegni ufficiali per il 360 GG Monastir, con la Serie A ferma per la Final Four di Coppa Italia. Sabato di pausa anche per il campionato di Serie B.

Femminile. Si gioca, invece, in Serie A2 femminile. Sabato a Sestu sarà derby ad alta quota tra la Mediterranea seconda e la Jasnagora quarta, con appena tre punti a separare le due formazioni in classifica. Sul campo della Polisportiva 1980, cerca punti salvezza il Cus Cagliari, mentre il Santu Predu osserva il turno di riposo. Nel girone B, gioca in anticipo anche l'Athena Sassari, in trasferta contro San Giovanni. Domenica l'Arzachena ospita la BRC 1996, mentre lo Shardana Futsal fa visita alla capolista La 10 Soccer.

