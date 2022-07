Un’edizione dei campionati sardi di categoria felice e ricca di titoli. Ma non solo: perché la giovanissima Valentina Ricuperato, dorsista e mistista dell’Acquasport, oltre alle cinque vittorie individuali tra le Juniores si è migliorata anche sui 200 e 400 misti, trascinando la sua squadra al terzo posto di categoria dietro l’Esperia e la Promogest, al termine di due giornate di gare combattute negli impianti di Lu Fangazzu a Sassari, lo scorso fine settimana.

Due giornate di gare dove l’allieva di Alessio Suergiu, al primo anno di categoria, ha dimostrato di essere sulla via giusta in quel processo di crescita e maturazione a cui ogni atleta mira. I suoi cinque titoli sono stati ottenuti nelle sue gare predilette: 50 dorso (31’’69), 100 dorso (1’07’’81), 200 dorso (2’26’’40), 200 misti (2’28’’43) e 400 misti (5’12’’65). Proprio in queste ultime due specialità, la Ricuperato ha siglato il suo nuovo personale in vasca lunga, dimostrando non solo una buona condizione ma anche intelligenza tattica che le ha permesso di prevalere sulla brava Martina Fanunza (Promogest) sui 200 misti, al termine di una bella sfida che ha visto l’allieva di Nicola Pau seconda con il tempo di 2’28’’67.

La stagione di Ricuperato, sino ad ora, è stata incoraggiante e non sono mancate le soddisfazioni come ad esempio, nel mese di maggio, il record sardo sui 100 dorso Junior in vasca lunga oltre a varie medaglie ai campionati regionali Assoluti. Una stagione che ha fatto registrare dei progressi, frutto del lavoro cominciato l’anno scorso quando l’atleta colse un ottimo nono posto ai Tricolori Ragazze estivi in vasca da 50 sui 100 dorso, dove non sono mancate novità e cambiamenti tecnici introdotti per esprimersi al meglio. “Abbiamo introdotto, nel passaggio di categoria tra le Ragazze e le Juniores’’, spiega il tecnico Alessio Suergiu, “lavori di apnea e subacquea, oltre che una attenzione maggiore per la partenza. Tutti questi elementi hanno portato a un salto di qualità soprattutto in vasca corta’’.

Salto di qualità verso cui la nuotatrice è proiettata con determinazione, pronta a scalare le classifiche nazionali e a lasciare la sua firma ben impressa. “Ai campionati italiani di categoria Valentina farà i 100 e i 200 dorso’’, conclude Suergiu. “Può fare bene, il nostro obiettivo è migliorare e fare esperienza. È una ragazza giovanissima, ancora tutta da scoprire: il lavoro che stiamo facendo sarà una base fondamentale per il futuro’’.

